Эксперт объяснил, почему WhatsApp отказался запускать каналы в России

«Иначе говоря, если вычеркнуть Россию из рынка СНГ, то коммуникации между странами, которые происходят в том числе и в этом мессенджере, так или иначе начнут рушиться. Это приведёт к тому, что WhatsApp начнёт терять все смежные рынки, от Киргизии до Казахстана. А для компании это колоссальная потеря, потому что изначально скорость и простота использования WhatsApp послужила триггером для его распространения на этом рынке».