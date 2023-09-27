"Скорее всего новые серьезные пандемии с коронавирусом возникнут тогда, когда уйдет это поколение с иммунитетом. <...> То есть большие пандемии следовали через достаточно длинный период в несколько десятилетий, но здесь есть отягчающее обстоятельство, потому что первая коронавирусная вспышка [произошла в] 2003 году, а [следующая] - 2020 год. Между ними 17 лет. Но в 2003 году не было масштабной вспышки, поэтому сейчас, я думаю, мы спокойно лет 30 проживаем", - сказал он.