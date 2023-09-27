Засуха в бассейне Амазонки стала самой сильной более чем за 10 лет

Засуха в штате Амазонас в Бразилии стала одной из самых масштабных за последние 20 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на O Globo.

Речь идет в регионе экваториальных дождевых лесов бассейна Амазонки. Из-за отсутствия осадков уровень воды в таких крупных притоках Амазонки, как Солимойнс, Пурус, Журуа, Мадейра и Риу-Негру, ежедневно падает на 20 см. Это в два раза быстрее, чем в 2022 году, но медленнее, чем в ходе прошлых засух 2005 и 2010 годов. При этом, по словам метеорологов, объем осадков на севере Бразилии находится ниже среднего исторического значения.

По словам властей, в результате этого около 40% местного речного сообщения находится под угрозой отмены или уже столкнулось с последствиями обмеления рек. Из 62 муниципалитетов штата Амазонас в 59 отмечается засуха, в 15 объявлен режим ЧС. В регион направят гуманитарную помощь. Также будет усилена борьба с природными пожарами и намеренными поджогами лесов.