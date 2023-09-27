В iPhone 15 Pro обнаружили критическую проблему

Перегрев новых смартфонов американской корпорации Apple может быть вызван ошибками, допущенными при проектировании iPhone 15 Pro, сообщает MacRumors.

Издание ссылается на отчет авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко. По его словам, проблемы с перегревом, с которыми столкнулись владельцы iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, связаны с особенностями конструкции устройства. Инженерам компании пришлось пойти на компромисс, чтобы снизить вес гаджетов. Для этого в Apple внесли некоторые изменения в систему теплоотведения. Уменьшенная площадь рассеивания тепла и титановый корпус отрицательно повлияли на тепловую эффективность устройств.

Как указал эксперт, критическую проблему сложно исправить обновлениями iOS, однако компания может ограничить производительность процессоров A17 Pro, которыми оснащены смартфоны. Данная проблема может повлиять на продажи устройств на протяжении всего их жизненного цикла.