Huawei вернет в смартфоны свои процессоры Kirin

В Weibo утёк официальный постер для двух новых смартфонов Huawei — Nova 12 и Nova 12 Pro.

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Что интересно, устройства будут работать на том же процессоре, что и семейство Mate 60, а именно Kirin 9000S. Также Nova 12 Pro может похвастаться изогнутой OLED-панелью с частотой обновления 120 Гц и защитой второго поколения Kunlun.

Аккумулятор ёмкостью 4900 мАч обеспечивает долгое время автономной работы устройства. Есть и поддержка зарядки мощностью 100 Вт.

На задней панели расположена основная камера на 50 Мп, ультраширокоугольная камера на 12 Мп с автофокусом и макрорежимом, а также телекамера на 50 Мп.

С другой стороны, базовая модель Nova 12 работает на чипе Kirin 830, имеет ту же изогнутую OLED-панель с частотой обновления 120 Гц, но заменяет 50-мегапиксельную телекамеру на более скромный 8-мегапиксельный модуль. Ёмкость аккумулятора составляет 4800 мАч с поддержкой зарядки мощностью 88 Вт.