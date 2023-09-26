Названа причина перегрева iPhone 15 Pro Max

Аналитик TF International Securities Минг-Чи Куо заявил, что причина перегрева iPhone 15 Pro может быть связана с несовершенной системой теплоотвода. Об этом сообщает MacRumors.

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Эксперт считает, что при разработке iPhone 15 Pro компания Apple пошла на определённые компромиссы. Часть из них отразилась на системе теплоотвода — ради снижения общего веса смартфона, в системе теплоотвода сократили площадь для рассеивания тепла. Кроме того, новый титановый корпус также отрицательно влияет на охлаждение.

При этом Куо считает, что проблема перегрева может быть решена с помощью обновлений программного обеспечения. По мнению аналитика, снижение производительности A17 Pro может заметно уменьшить перегрев гаджета. Издание также отмечает, что проблема с перегревом может стать острее, когда на iOS состоится выход требовательных игр — Resident Evil Village и Death Stranding.