Эксперты оценили камеру iPhone 15 Pro Max

«Хотя характеристики камеры на бумаге могут показаться не такими передовыми по сравнению с некоторыми конкурентами, инженерам Apple удалось внести улучшения там, где это необходимо. Датчик изображения Quad-Bayer, как и в прошлогодних iPhone 14 Pro и Pro Max, повышает качество изображения и обеспечивает плавное масштабирование до 2x. Специальный 5-кратный телеобъектив обеспечивает лучшее качество изображения и более длинный коэффициент телезума, а iPhone 15 Pro Max превосходит своих предшественников как лучший смартфон для записи видео. В совокупности эти улучшения делают его выдающимся выбором для мобильных фотографов и видеооператоров», — считают обозреватели.