Эксперты оценили камеру iPhone 15 Pro Max
Эксперты оценили качество камеры в новых iPhone 15 Pro Max. Об этом сообщает DxOMark.
В целом эксперты остались довольны — камера iPhone 15 Pro Max заняла второе место в собственном рейтинге издания. Отмечается, что сильными сторонами новой камеры является улучшенный алгоритм HDR, точная передача оттенков кожи, обновлённый зум, режим портретных снимков и быстрое срабатывание затвора.
Но не обошлось и без критики. Больше всего недовольства вызвали урезанные возможности зума стандартного фотомодуля, а также медленный ночной режим. Впрочем, это не помешало экспертам назвать камеру iPhone 15 Pro Max новым стандартом в отрасли.
«Хотя характеристики камеры на бумаге могут показаться не такими передовыми по сравнению с некоторыми конкурентами, инженерам Apple удалось внести улучшения там, где это необходимо. Датчик изображения Quad-Bayer, как и в прошлогодних iPhone 14 Pro и Pro Max, повышает качество изображения и обеспечивает плавное масштабирование до 2x. Специальный 5-кратный телеобъектив обеспечивает лучшее качество изображения и более длинный коэффициент телезума, а iPhone 15 Pro Max превосходит своих предшественников как лучший смартфон для записи видео. В совокупности эти улучшения делают его выдающимся выбором для мобильных фотографов и видеооператоров», — считают обозреватели.
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