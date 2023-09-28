Аналитик назвал причину перегрева iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro перегревается из-за титановой рамки
После выхода iPhone 15 Pro и 15 Pro Max в сети появились многочисленные жалобы пользователей на проблемы с перегревом гаджетов, даже при обычном использовании. Почему это происходит в таких масштабах ответил Минг-Чи Куо.
По мнению аналитика, модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max сталкиваются с серьёзными проблемами перегрева из-за конструкции тепловой системы, в которой Apple пришлось пойти на некоторые компромиссы, чтобы добиться более лёгкого веса гаджетов.
Как заявляет Куо, ограниченная площадь рассеивания тепла и титановый корпус устройств отрицательно повлияли на их тепловую эффективность. Напомним, что ранее предполагалось, что виной перегрева является новый чипсет A17 Pro.
Наверняка Apple попытается решить проблему перегрева, выпустив обновления программного обеспечения. Однако радикальных улучшений не будет видно, если производительность чипсета не снизится. Пойдёт ли по этому пути компания из Купертино пока неизвестно. Минг-Чи Куо считает, что если Apple не сможет должным образом решить проблему с перегревом, это может повлиять на поставки на протяжении всего жизненного цикла iPhone 15 Pro.