Аналитик назвал причину перегрева iPhone 15 Pro

После выхода iPhone 15 Pro и 15 Pro Max в сети появились многочисленные жалобы пользователей на проблемы с перегревом гаджетов, даже при обычном использовании. Почему это происходит в таких масштабах ответил Минг-Чи Куо.

По мнению аналитика, модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max сталкиваются с серьёзными проблемами перегрева из-за конструкции тепловой системы, в которой Apple пришлось пойти на некоторые компромиссы, чтобы добиться более лёгкого веса гаджетов.

Как заявляет Куо, ограниченная площадь рассеивания тепла и титановый корпус устройств отрицательно повлияли на их тепловую эффективность. Напомним, что ранее предполагалось, что виной перегрева является новый чипсет A17 Pro.

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