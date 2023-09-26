Россия впервые запустит частный спутник

Роскосмос объявил о запуске первого российского частного спутника для мониторинга Земли по имени "Стилсат". Этот спутник сверхвысокого разрешения будет отправлен на орбиту в мае 2024 года, и он станет первым из девяти подобных спутников, разработанных компанией "Стилсофт". Эти спутники будут предоставлять данные для мониторинга нашей планеты.

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Сотрудничество в этой сфере расширяется, так как компания "Терра Тех", входящая в холдинг Роскосмоса, заключила стратегическое соглашение о сотрудничестве с "Стилсофт". Это партнерство позволит объединить усилия для развития и использования спутникового мониторинга.