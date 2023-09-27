Врач оценил опасность электромагнитного излучения смартфонов

Споры о вреде смартфонов для здоровья человека ведутся давно. Опасения по этому вопросу не беспочвенны, считает заслуженный врач России Александр Мясникова. По его мнению, излучение мобильных телефонов действительно может оказывать пагубное влияние на организм. В крайних случаях приводить к онкологии мозга, рассказал он в беседе с Общественной Службой Новостей.

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«Особенно это опасно для детей. Поэтому мы, кстати, и просим пользоваться наушниками, проводными или по Bluetooth. Главное – чтобы смартфон был подальше от головы», – сказал врач.

При этом Мясников отметил, что полностью избежать электромагнитного воздействия в современном мире практически невозможно. Общество не мыслит себя без самых разных электронных устройств. Кроме того, нельзя не учитывать и природные факторы.

«Не очень рекомендуется жить под линией электропередачи. Не рекомендуется жить там, где есть источники радона. Поэтому, кстати, в кирпичном доме жить хуже, чем в деревянном. Кирпич – это земля, радон», – пояснил Мясников.