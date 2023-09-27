Google закроет сервис «Подкасты»

Google объявила о закрытии сервиса «Подкасты». Уже в 2024 году пользователи будут вынуждены использовать для прослушивания подкастов приложение YouTube Music. В ближайшие несколько месяцев компания начнёт полноценную миграцию инструментов и данных пользователей в новый сервис. Точную дату закрытия сообщат позже.

© Google

Как отмечают в The Verge, грядущее закрытие Google Podcast стало очевидным ещё в начале года. Тогда Google посоветовала своим пользователям переходить на платный сервис YouTube Music, открыв там раздел подкастов для всех желающих.