Стало известно, на каких смартфонах перестанет работать WhatsApp

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, компания запрещена в РФ и признана экстремистской организацией) рассказали, на каких устройствах в дальнейшем не будет работать приложение. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу компании.

В пресс-службе пояснили, что в настоящее время работа мессенджера гарантируется на смартфонах на базе Android с операционной системой 4.1 и новее, iPhone с операционной системой iOS 12 и выше, KaiOS 2.5.0 и новее (включая JioPhone и JioPhone 2).

В компании уточнили, что с 24 октября 2023 года будет поддерживаться только ОС Android версии 5.0 и выше. Вместе с тем, для владельцев iPhone условия останутся прежними, приложение будет стабильно работать на iOS 12 и последующих.