Суббренд Nothing показал первые смарт-часы в стиле Apple Watch

Компания Nothing выпустила первые смарт-часы Watch Pro под собственным суббрендом CMF. Об этом сообщает издание GSMArena.

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CMF Watch Pro имеют дизайн, сильно схожий с Apple Watch. Новинка получила прямоугольную форму с закругленными краями экрана, плоские металлические рамки, а также кнопку в стиле Digital Crown от Apple.

Часы имеют относительно большой двухдюймовый AMOLED-экран с разрешением 410 на 502 пикселя, яркостью более 600 нит и частотой обновления до 58 Гц. Для приема звонков предусмотрены микрофон и динамик.

Устройство также получило поддержку GPS и большого числа спортивных тренировок и видов спорта. За мониторинг состояния здоровья отвечают датчик сердцебиения и сенсор уровня кислорода в крови.