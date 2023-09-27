Суббренд Nothing показал первые смарт-часы в стиле Apple Watch

Представлен качественный клон Apple Watch от именитого производителя
Компания Nothing выпустила первые смарт-часы Watch Pro под собственным суббрендом CMF. Об этом сообщает издание GSMArena.
CMF Watch Pro имеют дизайн, сильно схожий с Apple Watch. Новинка получила прямоугольную форму с закругленными краями экрана, плоские металлические рамки, а также кнопку в стиле Digital Crown от Apple.
Часы имеют относительно большой двухдюймовый AMOLED-экран с разрешением 410 на 502 пикселя, яркостью более 600 нит и частотой обновления до 58 Гц. Для приема звонков предусмотрены микрофон и динамик.
Устройство также получило поддержку GPS и большого числа спортивных тренировок и видов спорта. За мониторинг состояния здоровья отвечают датчик сердцебиения и сенсор уровня кислорода в крови.
CMF Watch Pro доступны в двух вариантах оформления: с темно-серой матовой и глянцевой рамкой из алюминия. Матовый вариант в Индии продается за 4,5 тыс. рупий (примерно 5,2 тыс. руб. по курсу на 26 сентября 2023 года), а глянцевый – за 5 тыс. рупий (почти 5,8 тыс. рублей).