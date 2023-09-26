NASA ищет альтернативу «Прогрессу» для сведения МКС с орбиты

NASA объявило тендер на разработку американскими компаниями аппарата для выводы с орбиты МКС после завершения ее эксплуатации. Об этом сообщается на сайте агентства.

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Ранее предполагалось, что сведение МКС с орбиты будет реализовано с помощью российских кораблей «Прогресс». Однако на фоне ухудшения отношений между США и РФ NASA решило сделать это с помощью собственного корабля.

«Агентство объявило тендер на разработку американского аппарата, предназначенного для безопасного спуска с орбиты МКС в рамках ее запланированного вывода из эксплуатации», — говорится в тексте.

Его победитель получит контракт на фиксированную сумму, охватывающий проектирование, разработку, тестирование и оценку с последующим фактическим строительством и развертыванием аппарата. Прием заявок на тендер завершится 17 ноября 2023 года.