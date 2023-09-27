Xiaomi представила флагманские смартфоны 13T и 13T Pro с камерой Leica

Китайская компания Xiaomi представила 13T и 13T Pro — два своих флагманских смартфона. Оба устройства уже поступили в продажу в Европе по цене в $669 (около 65 тыс. рублей) и $790 (около 76 тыс. рублей) соответственно. Xiaomi обещает поддерживать гаджеты обновлениями Android как минимум четыре года.

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Основная особенность обоих смартфонов — система камер под брендом Leica. Гаджеты оснащены 50-мегапиксельной основной камерой, 50-мегапиксельным телеобъективом и 12-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем. Фронтальная камера получила разрешение 20 МП.

Оба смартфона получили 6,67-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц и разрешением 2712х1220 пикселей с защитой от влаги по стандарту IP68. Xiaomi 13T Pro работает на базе процессора MediaTek Dimensity 9200 Plus, 13T получил чип Dimensity 8200-Ultra. Вся линейка оснащена батареей в 5000 мА/ч, однако только у Pro-модели есть поддержка сверхбыстрой зарядки 120 Вт.