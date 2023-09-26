NASA отправило аппарат OSIRIS-REx к астероиду Апофис

NASA отправило космический аппарат OSIRIS-REx к астероиду Апофис. Достичь его он должен в апреле 2029 года. Об этом сообщается на сайте Space.com.

© NASA

Аппарату придется несколько раз пересечь орбиту Венеры и вернуться к Земле, чтобы достичь Апофиса, расположенного гораздо ближе к Солнцу, чем Бенну (прошлое изучаемое небесное тело). Целью OSIRIS-Rex станет не сбор образцов с астероида, а наблюдение за ним на протяжении 18 месяцев.

В прошлом Апофис считали потенциально опасным для Земли и предрекали столкновение с ним в 2068 году. Теперь же его классифицируют как безопасный. Астероид относят к типу S, поскольку он состоит в основном из силикатов и никелевого железа.

Ранее сообщалось, что после семи лет путешествия OSIRIS-Rex сбросил на Землю капсулу с грунтом астероида Бенну. В воскресенье, 24 сентября, она вошла в атмосферу планеты и успешно приземлилась в американском штате Юта.