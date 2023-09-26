Во Франции раскопали один из крупнейших имперских городов

Команда Института превентивных археологических исследований Франции (Inrap) при проведении изыскательских работ в городе Реймсе раскопала ранее неизвестный участок крупного древнеримского города Дурокорторум.

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Краткий отчет об открытии опубликован на сайте Inrap. Дурокорторум был столицей племени ремов, вторым по величине городом в Римской Галлии и одним из крупнейших городов всей Римской империи. К слову, Дурокорторум занимал территорию более 600 гектаров и был огражден мощной крепостной стеной. Остатки этого оборонительного контура были повторно обнаружены только во второй половине XIX века. Ранее неизвестная часть древнего мегаполиса уже в наши дни была раскопана на улице Суссильон.

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В частности, команда археологов раскопала древний некрополь на участке площадью 1200 квадратных метров. Кстати, в институте отмечают, что это первые захоронения галло-римского периода в этом городе, которые не были разграблены в предыдущие века мародерами, а также избежали разрушений во время Второй мировой войны.

Археологам улыбнулась удача, так как некрополь дошел до наших дней почти в первозданном виде. Найденные в нем реликвии пополнят изрядно оскудевшую базу данных о древнем городе. Дело в том, что во время Первой мировой войны был полностью разрушен местный музей, была уничтожена большая часть его коллекций. В этом контексте обнаружение нетронутого некрополя на улице Суссильон представляет собой исключительное открытие для археологов Реймса.

На данный момент обнаружено около двадцати захоронений римского периода. Они были окружены большими рвами, которые позволяли отводить от некрополя грунтовые воды. Местность здесь была заболоченной. Особое внимание археологов привлек монументальный саркофаг высотой один метр, длиной 1,65 метра и шириной 80 сантиметров. Вероятно, он принадлежал человеку, обладавшему при жизни очень высоким социальным статусом.

Крышка и сам гроб, вырезанные из необработанного известняка, удерживались на месте при помощи восьми металлических ножек, а между собой были "спаяны" свинцом. Археологи сканировали саркофаг при помощи специального прибора и установили, что внутри находятся человеческие останки и погребальный инвентарь.