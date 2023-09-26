Получен первый спектральный анализ планеты TRAPPIST-1 b

Сотрудники НАСА совместно с учеными Мичиганского университета получили первый спектральный анализ планеты TRAPPIST-1 b, которая находится ближе всего к своей родительской звезде. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Звездная система TRAPPIST-1, состоящая из семи планет размером с Землю, располагается в сорока световых годах от Солнечной системы. В новой работе авторы сосредоточились на изучении ближайшей к звезде планеты TRAPPIST-1 b, которая находится не в обитаемой зоне. Команда изучила атмосферу планеты, а также влияние светила на наблюдения экзопланет в обитаемой зоне холодных звезд. Это удалось сделать благодаря космическому телескопу имени Джеймса Уэбба (JWST) и методу инфракрасной спектроскопии.

Авторы не выявили признаков атмосферы вокруг TRAPPIST-1 b. Это говорит о том, что планета может обладать преимущественно скалистой поверхностью, либо имеет облака высоко в атмосфере, либо содержит в атмосфере очень тяжелую молекулу, такую как двуокись углерода, что мешает зафиксировать наличие атмосферы.

Сложность исследования состояла в том, что звезда создает помехи в инфракрасном спектре TRAPPIST-1 b и, вероятно, в других планетах системы. Активность светила может испускать сигналы, вводящие в заблуждение. Таким образом, астрономы могут подумать, что обнаружили определенную молекулу в атмосфере экзопланеты, которая на самом деле отсутствует. В конечном итоге они пришли к тому, что полученные данные о TRAPPIST-1 b соответствуют именно звездному загрязнению. Однако это не свидетельствует о наличии выраженной атмосферы на планете.