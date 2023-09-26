Астрофизики заявили о начале новой магнитной бури

«За весь предшествующий летний период было зарегистрировано только 3 магнитные бури: с 15 на 16 июня, 25 июня и 5 августа. Таким образом, в ходе текущего осеннего роста активности, это значение уже превышено, причем за неполный календарный месяц. Можно заметить, что максимальная мощность как летних, так и осенних бурь пока уступает событиям, наблюдавшимся весной, когда, в частности, была зарегистрирована буря уровня G4 (предшествующий класс перед бурями высшего уровня G5). Бури лета и осени пока достигали лишь значения, близкого к G3.», — рассказали эксперты.