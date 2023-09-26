Астрофизики заявили о начале новой магнитной бури
Учёные из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук рассказали о начале новой магнитной бури на Земле. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Как сообщают эксперты, буря относится к категории G1, что означает относительно слабый магнитный шторм. Причиной бури называют вспышки на Солнце, которые уже некоторое время продолжаются в центральной части солнечного диска.
Отмечается, что это уже не первая магнитная буря за последнее время — предыдущая вспышка началась 24 сентября и длилась 12 часов.
«За весь предшествующий летний период было зарегистрировано только 3 магнитные бури: с 15 на 16 июня, 25 июня и 5 августа. Таким образом, в ходе текущего осеннего роста активности, это значение уже превышено, причем за неполный календарный месяц. Можно заметить, что максимальная мощность как летних, так и осенних бурь пока уступает событиям, наблюдавшимся весной, когда, в частности, была зарегистрирована буря уровня G4 (предшествующий класс перед бурями высшего уровня G5). Бури лета и осени пока достигали лишь значения, близкого к G3.», — рассказали эксперты.
Ранее учёный рассказал о том, как магнитные бури влияют на электронику.