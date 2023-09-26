YouTube решил отказаться от подписки Premium Lite

Видеосервис YouTube принял решение об отмене возможности оформлять подписку Premium Lite с 25 октября текущего года. Об этом пишет The Verge.

© Unsplash

Портал ссылается на электронные письма, которые компания направила подписчикам. Стоимость подписки составляла €6,99 в месяц.

Она давала возможность смотреть видео без рекламы. Цена подписки Premium Lite была вдвое ниже основной подписки Premium.

Premium Lite внедрили в 2021 году для ряда государств Европы. Речь идет, в частности, о Швеции, Дании, Бельгии и Нидерландах.

После окончания действия подписки пользователи Premium Lite смогут либо вернуться к просмотру видео с рекламой, либо оформить основную подписку Premium.