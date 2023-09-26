YouTube решил отказаться от подписки Premium Lite
Видеосервис YouTube принял решение об отмене возможности оформлять подписку Premium Lite с 25 октября текущего года. Об этом пишет The Verge.
Портал ссылается на электронные письма, которые компания направила подписчикам. Стоимость подписки составляла €6,99 в месяц.
Она давала возможность смотреть видео без рекламы. Цена подписки Premium Lite была вдвое ниже основной подписки Premium.
Premium Lite внедрили в 2021 году для ряда государств Европы. Речь идет, в частности, о Швеции, Дании, Бельгии и Нидерландах.
После окончания действия подписки пользователи Premium Lite смогут либо вернуться к просмотру видео с рекламой, либо оформить основную подписку Premium.
Ранее видеохостинг YouTube поделился принципами партнерства с музыкальной индустрией в области технологий искусственного интеллекта. Он сообщил о планах компании платить правообладателям и артистам за использование их музыки для обучения ИИ. Видеосервису уже удалось договориться с лейблом Universal Music Group (UMG).