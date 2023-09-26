В РФ на развитие технологий ИИ выделят 5,2 млрд рублей

Российские власти запланировли в федеральном бюджете на 2024 год около 5,2 млрд рублей на развитие технологий искусственного интеллекта. С таким заявлением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства.

© Газета.Ru

«На 2024 год из федеральных средств предусмотрено 5,2 млрд рублей на развитие ИИ», — сказал Мишустин.

Он напомнил, что в 2022 году отечественный рынок ИИ вырос примерно на 18%. Премьер-министр РФ уточнил, что в этой области задействованы около 1 тыс. инновационных компаний. Глава кабмина призвал аккуратно и ответственно внедрять технологии ИИ.

Мишустин обратил внимание, что некоторые страны стараются закрыть России доступ к передовым технологиям. Но отечественные производители уже адаптировались к этой ситуации.