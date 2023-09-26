Археологи обнаружили 2000-летние румяна и тени для век

Команда археологов из университета Думлупынар в Турции обнаружила косметику, которой около двух тысяч лет. Раскопки проводились в древнеримском городе Айзаной в турецкой провинции Кютахья. Об этом сообщает DailySabah.

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Айзаной был важным политическим и экономическим полисом во времена древнего Рима и находился в провинции Phrygia Pacatiana. Хорошо сохранившиеся остатки этого периода включают храм Зевса и богато украшенный театрально-стадионный комплекс. Регулярные раскопки проводятся в городе с 1970 года.

К востоку от Храма Зевса археологи нашли остатки магазина, который продавал косметику и духи. Руководитель экспедиции и профессор археологии на факультете научной литературы в университете Думлупынар, Гёкхан Джошкун, отметил, что римлянки хранили тени для век и румяна в раковинах устриц. Некоторые косметические средства сохранились плохо — в виде кусочков размером один или два миллиметра, однако археологам удалось обнаружить косметику десяти различных оттенков.