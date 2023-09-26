IT-эксперт оценил отказ WhatsApp от запуска функции каналов в России
IT-эксперт Игорь Бедеров в разговоре с Рамблером прокомментировал решение руководства мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) не запускать функцию каналов для пользователей из России.
Специалист напомнил, что WhatsApp отказывается локализовать хранение данных российских пользователей на территории РФ, и это учитывается властями страны при принятии решений касательно работы мессенджера.
Это решение [отказаться от запуска функции каналов в РФ] логично. Думаю, что в WhatsApp не хотели провоцировать сценарий по блокировке мессенджера внутри России. Создав каналы, WhatsApp автоматически стал бы организаторами распространения информации в интернете (ОРИ). А это влечет за собой соответствующие требования со стороны регулятора, такие как локализация на территории России и прочее. Этим в WhatsApp заниматься не хотят, поэтому было принято такое решение.Игорь Бедеров Эксперт в области кибербезопасности, руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter
Вместе с тем эксперт ответил на вопрос о перспективах работы WhatsApp в России и его конкуренции с мессенджером Telegram.
"Думаю, что рост аудитории WhatsApp продолжится в ближайший год - это очень крупный мессенджер, и он будет развиваться по инерции. При этом Telegram параллельно тоже будет развиваться. И в силу того, что Telegram представляет собой целую экосистему сервисов, он выгодно отличается с точки зрения удобства использования чатов, каналов, функциональных ботов, использования мессенджера для бизнеса и так далее. Telegram выигрывает очки. При этом с точки зрения безопасности WhatsApp находится гораздо выше", — отметил специалист.
Бедеров также выразил мнение, что в ближайший год или два у российских провайдеров и правоохранительных органов появится возможность идентифицировать пользователей мессенджера Telegram.
"Появятся большие возможности по идентификации пользователей - администраторов каналов, ботов и так далее. Об этом говорят все технологии и решения Минцифры. Будет GPI, будет пакетное исследование трафика, что даст большие возможности в этом плане. И учитывая количество политических каналов, учитывая массовость использования Telegram при совершении преступлений, роль этого мессенджера в российском сегменте может сойти на нет", — заключил эксперт.
Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ранее сообщил, что мессенджер WhatsApp не станет запускать в РФ возможность создания публичных каналов для пользователей.