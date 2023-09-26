IT-эксперт оценил отказ WhatsApp от запуска функции каналов в России

"Думаю, что рост аудитории WhatsApp продолжится в ближайший год - это очень крупный мессенджер, и он будет развиваться по инерции. При этом Telegram параллельно тоже будет развиваться. И в силу того, что Telegram представляет собой целую экосистему сервисов, он выгодно отличается с точки зрения удобства использования чатов, каналов, функциональных ботов, использования мессенджера для бизнеса и так далее. Telegram выигрывает очки. При этом с точки зрения безопасности WhatsApp находится гораздо выше", — отметил специалист.