Android 15 лет: вспоминаем историю главной мобильной платформы

На днях операционная система Android отпраздновала 15-летний юбилей. За прошедшие полтора десятка лет платформа стала одним из самых крупных брендов в IT-индустрии: сейчас Android используется повсеместно. Портал makeusof.com вспомнил самые примечательные вехи в истории операционной системы.

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23 сентября 2008 — первый Android-смартфон

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Порой складывается ощущение, что смартфоны не покидали наш обиход десятилетиями — но по факту они появились в нем не так давно. Релиз первого устройства на базе Android состоялся всего 15 лет назад: им стал HTC Dream, который продавался под названием T-Mobile G1 в США и некоторых частях Европы.

HTC Dream мог похвастать физической клавиатурой, 3,15-мегапиксельной камерой и экраном на 3,2 дюйма с разрешением 320 х 480 пикселей. По сегодняшним стандартам характеристики смехотворно плохие, но в 2008-м они были на пике технологий. После релиза дебютного смартфона HTC на рынок также вышли LG и Motorola, а год спустя вышла модель HTC Magic.

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Февраль 2009 — первое обновление Android

Через несколько месяцев после запуска HTC Dream операционная система Android получила первое обновление: оно включало в себя исправления некоторых багов, поправки в API, фильтры для камеры и другие полезные новшества. Что примечательно, после версии 1.1 Android сразу перепрыгнула на 1.5 — всего через два месяца.

29 июня 2009 — первый Android-смартфон от Samsung

Samsung вне сомнений является самым популярным производителем Android-смартфонов. Компания впервые решила выйти на этот рынок почти через год после релиза HTC Dream выпуском собственного устройства — оригинального Samsung Galaxy. 5-мегапиксельная камера, 3,2-дюймовый экран, разрешение 320 х 480 пикселей. Еще год спустя Samsung выпустила смартфон Galaxy S, который получил увеличенный четырехдюймовый экран и новое программное обеспечение. Последнее даже стало предметом судебного иска от Apple — корпорация обвинила Samsung в нарушении патентов и торговых марок.

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24 февраля 2011 — первый Android-планшет

Релиз первого iPad состоялся в январе 2010-го. А год спустя вышла версия Android, оптимизированная специально для планшетов — и первым продуктом на базе этой системы стал Motorola Xoom. Правда, дебютный Android-планшет получил смешанные отзывы: по-настоящему популярными подобные устройства стали два года спустя, когда вышел Google Nexus 7.

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25 июля 2014 — провал Amazon Fire Phone

Многие крупные компании безуспешно попытались выйти на рынок смартфонов — в том числе Amazon. Компания добилась огромных успехов в сфере электронной коммерции, но первая попытка разработать собственный мобильный телефон обернулась неудачей. Amazon Fire Phone должен был поразить своими возможностями, чтобы отвлечь публику от iPhone 6 и Samsung Galaxy S5… Но устройство оказалось слишком дорогим для своих характеристик. Ограниченный ассортимент приложений тоже не помог привлечь внимание аудитории.

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21 февраля 2019 — первый Android-смартфон со складным экраном

В 2000-х телефоны-раскладушки были последним писком моды: многие крупные бренды, от Nokia до Sony, выпустили свои варианты подобных устройств. Однако когда на рынок вышли смартфоны, раскладушки потеряли былую актуальность, т.к. публика хотела получить хорошие тачскрины с высоким качеством изображения.

Компромиссом между двумя идеями стали смартфоны со складным экраном. Первый из них появился в 2019 году, когда Samsung выпустила Galaxy Z Fold: смартфон с большим экраном, который складывался пополам. Правда, эксперимент вызвал противоречивую реакцию критиков и обычных покупателей. Дисплей устройства получился хрупким, не говоря уже о запредельно высокой цене.