Россиян предупредили о росте количества атак на умные гаджеты

В группе компаний «Солар» предупредили, что с начала 2023 года в мире на 50 процентов выросло количество атак на умные гаджеты (IoT-устройства). Об этом сообщает «Прайм».

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Интернет вещей (IoT) представляет собой концепцию, в рамках которой различные физические устройства и объекты могут подключаться к интернету и управляться удаленно. Эти устройства обычно имеют встроенные сенсоры, микроконтроллеры и средства связи (Wi-Fi, Bluetooth, сотовую связь), что позволяет им собирать информацию, а также взаимодействовать с другими устройствами и системами.

Примеры IoT-устройств - умные лампы, термостаты, розетки, датчики движения и звука, умные замки, которые позволяют владельцам управлять домашними объектами (закрывать двери, включать и отключать электричество, отопление, видеокамеры) через смартфон или другое устройство. К IoT-гаджетам относятся различные носимые устройства - фитнес-трекеры и умные часы, а также медицинские устройства, способные мониторить состояние пациента и передавать данные врачам.

Эксперты группы объяснили, что умными устройствами можно управлять через интернет, поэтому мошенники могут взломать их удаленно.

В «Солар» отметили, что умные бытовые приборы нередко взламывают, чтобы с их помощью создавать ботнет-сети (зараженные вредным ПО), которые используются для DDoS-атак на инфраструктуру компаний. После заражения устройство по команде начинает пытаться зайти на определенный узел.

«Владелец IoT-гаджета даже не подозревает, в какой серьезной атаке задействована его инновационная техника», - предупредили в компании.