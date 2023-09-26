Apple презентовала новое поколение своих смартфонов — iPhone 15, корпуса версий Pro и Pro Max впервые будут изготавливаться из титана. Что можно купить за ту сумму, которую просят продавцы в России за новинку американской компании, разбирался портал «Сравни».

С 2022 года техника Apple официально не поставляется в Россию, но ее привозят российские ритейлеры. Ранее они назвали российские цены на iPhone 15-й линейки. К примеру, iPhone 15 на 128 гигабайт будет стоить 124 990 рублей, iPhone 15 Plus и iPhone 15 Pro с таким же объемом памяти - 139 990 и 154 990 рублей соответственно. iPhone 15 Pro Max на один терабайт будет стоить 249 990 рублей.

По данным «Сравни», средняя стоимость нового смартфона по предзаказу — 169 990 рублей на iPhone 15 Pro 256 Гб.

Но эту сумму можно потратить иначе.

В частности, на 170 000 рублей можно купить 2833 упаковки сырков «Б. Ю. Александров», 2394 чизбургера во «Вкусно — и точка» или 1545 упаковок гречки «Маркет».

В такую же сумму, по данным сайта, обойдется покупка Lada Granta 2012 года или Daewoo Nexia 2008 года выпуска.

Из техники на 170 000 рублей можно приобрести хорошие проектор и экран для домашнего кинотеатра, ноутбук Apple Macbook Air или игровой ноутбук Xiaomi Mi Gaming, а также 10 смартфонов Xiaomi или OPPO.

В стоимость нового iPhone обойдется дача в Калмыкии, около Томска или Саратова. А также на эти деньги можно купить по семь акций каждой из крупнейших и надежных российских компаний — «Голубых фишек» — или 173 облигации федерального займа с доходностью 12,32% за пять месяцев.