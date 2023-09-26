Инсайдер: Apple умножит количество камер в iPhone

Будущий флагманский смартфон iPhone 16 Ultra, также известный как Pro Max, будет оснащен шестью камерами на задней панели. Об этом на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) написал авторитетный инсайдер Маджин Бу.

© MajinBuOfficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Три из шести камер будут выполнять ту же роль, что и актуальные сенсоры в iPhone 15 Pro Max. Это основной и ультраширокоугольный модули, а также телеобъектив. Три дополнительные камеры меньшего размера, которые будут расположены рядом с основными, предположительно, будут использоваться для взаимодействия с гарнитурой дополненной реальности Vision Pro, которую Apple планирует выпустить в начале 2024 года.

Кроме того, инсайдер сообщает, что новые iPhone 16 получат кнопку переключения режима mmWave — технологии сверхвысокоскоростной передачи данных по радиочастотам. Эта функция будет доступна только для американского рынка, где развита инфраструктура для такого типа связи.

Базовый iPhone 16, в свою очередь, получит экран с частотой обновления 120 Гц, что сделает его более плавным и отзывчивым. Однако количество камер на задней панели останется прежним — их будет две.