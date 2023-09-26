Tele2 оформляет e-sim полностью дистанционно по биометрии

В пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ) сообщили о введении сотовым оператором Tele2 возможности оформления договора на оказание услуг связи по биометрии полностью удаленно. Так, у абонента будет возможность оформить себе электронную sim-карту, передает ТАСС.

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Tele2 - первая компания, которая приняла соответствующую меру. Напомним, что ЦБТ является оператором Единой биометрической системы (ЕБС).

Уточняется, что подтверждать свою личность в офисе оператора связи больше необязательно. В пресс-службе подчеркнули, что сервис реализуется в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Отмечается, что для дистанционного оформления e-sim используют данные ГИС ЕБС. Их, в свою очередь, регистрируют в приложении «Госуслуги Биометрия» и в ближайшем отделении банка.

В ЦБТ заявили, что устройство должно поддерживать технологию подключения e-sim.