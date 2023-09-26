В iPhone станет больше кнопок на корпусе

После добавления в iPhone 15 кнопки действия Apple намерена внедрить кнопку захвата камеры в следующее поколение своих смартфонов. Об этом сообщает портал MacRumors.

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Кнопка Capture будет отличаться от обычных механических кнопок тем, что она не будет физически двигаться при нажатии. Вместо этого она будет реагировать на прикосновение и силу нажатия, создавая ощущение нажатия с помощью вибромоторчика Taptic Engine, как кнопка Home в iPhone 7, 8 и SE. Ее разместят прямо под кнопкой включения.

Ранее Apple экспериментировала с емкостными кнопками питания и громкости, однако компания отказалась от нововведения. По данным источника, кнопка Capture появится во всей линейке iPhone 16. Однако Apple также разработала альтернативную версию без этой кнопки на случай, если она не пройдет испытания или вызовет негативную реакцию тестировщиков. Также не исключается появление сенсорной кнопки включения, которая будет работать аналогичным образом.