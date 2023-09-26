Стала известна цена Samsung Galaxy S23 FE в США

Стоимость Samsung Galaxy S23 FE в США составит $599 (около 57,5 тыс. руб.). Об этом сообщает портал MySmartPrice.

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При этом цена «бюджетного» флагмана Samsung за пределами США остается неизвестной. По некоторым данным, в Европе его оценят в €699, а в Великобритании в £699.

За эти деньги американская и канадская версии Samsung Galaxy S23 FE предложат флагманский чип Snapdragon 8 Gen 1, тогда как в других странах будет продаваться модель с фирменным чипсетом Samsung Exynos 2200, который во многом уступает своему конкуренту.

Смартфону приписывают 6,4-дюймовым AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц и максимальной яркостью 1450 нит, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128 или 256 ГБ памяти UFS 3.1. Основная камера на 50 Мп будет дополнена ультраширокоугольным сенсором с разрешением 12 Мп и 8-мегапиксельным телеобъективом с трехкратным оптическим приближением, а спереди разместят селфи-камеру на 10 Мп.

Устройство также предложит защиту от воды и пыли по стандарту IP68 и аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт. Презентация Galaxy S23 FE и других новинок компании, по слухам, пройдет 4 октября.