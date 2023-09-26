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Старейшей активной торрент-раздаче в мире исполняется 20 лет

Старейшей активной торрент-раздаче в мире Fanimatrix исполняется 20 лет, передает 3Dnews.ru.

Старейшей активной торрент-раздаче в мире исполняется 20 лет
© globallookpress.com

Торрент опубликовали осенью 2003 года. Он представляет собой фанатский короткометражный фильм по мотивам «Матрицы». Создателями файла был избран BitTorrent в качестве канала распространения своей работы. Тогда это был единственный бесплатный сервис.

За первую неделю Fanimatrix скачало около 70 тыс. человек. Он стал пользоваться популярностью.

Сейчас торрент-раздача Fanimatrix - старейший активный торрент в мире.

Ранее сообщалось, что скачивания зарубежных фильмов через российские «пиратские» сайты теперь исчисляются сотнями тысяч в день. Популярность среди россиян имеют не только новые фильмы, но и киноленты 2022 года выпуска

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