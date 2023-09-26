Старейшей активной торрент-раздаче в мире исполняется 20 лет

Старейшей активной торрент-раздаче в мире Fanimatrix исполняется 20 лет, передает 3Dnews.ru.

Торрент опубликовали осенью 2003 года. Он представляет собой фанатский короткометражный фильм по мотивам «Матрицы». Создателями файла был избран BitTorrent в качестве канала распространения своей работы. Тогда это был единственный бесплатный сервис.

За первую неделю Fanimatrix скачало около 70 тыс. человек. Он стал пользоваться популярностью.

Сейчас торрент-раздача Fanimatrix - старейший активный торрент в мире.