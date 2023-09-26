Sony подверглась хакерской атаке от группы из России и Украины

Компания Sony стала жертвой хакерской атаки, организованной группировкой Ransomed.vc. Злоумышленники утверждают, что взломали «все системы» корпорации, сообщает DTF со ссылкой на австралийское издание Cyber Security Connect.

Согласно источнику, хакеры потребовали от Sony выкуп за удаление украденных данных, но японская компания отказалась платить. В результате злоумышленники выставили информацию на продажу в даркнете, где она будет доступна до 28 сентября 2023 года. Предполагается, что, если к этому сроку никто не купит скомпрометированные данные, они будут опубликованы в открытом доступе.

Хакеры утверждают, что они получили около шести тысяч файлов, принадлежащих Sony. В качестве доказательства своих действий они разместили в сети несколько скриншотов, на которых видна якобы украденная файловая структура. Однако эксперты из Cyber Security Connect считают, что эти доказательства «не очень убедительны на первый взгляд».