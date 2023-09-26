Морской лед в Антарктике сократился до исторического минимума

Площадь морского льда вокруг Антарктиды в зимний период (зима в Южном полушарии длится с июня по август) 2023 года сократилась до исторического минимума и составила 16,96 млн квадратных километров. Об этом говорится в исследовании Национального центра данных по льду и снегу (NSIDC) США.

© Газета.Ru

В этом году максимальная площадь морских льдов в Антарктике оказалась более чем на 1 млн квадратных километров меньше по сравнению с предыдущим антирекордом. Таким образом, регион не досчитался ледяных полей на территории размером с Египет.

По словам ученого NSIDC Уолта Мейера, прирост льда в 2023 году в Антарктиде оказался низким почти по всему побережью континента, а не только в отдельно взятых районах.

На другом полюсе нашей планеты — в Арктике — площадь морских льдов по итогам летнего сезона составила 4,23 млн квадратных километров, что стало шестым самым низким результатом за 45 лет наблюдений.

В NSIDC напомнили, что антарктические морские льды начали резко отступать с 2016 года.