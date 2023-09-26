iPhone 15 Pro Max уступает Galaxy S23 Ultra в тесте 3DMark Wildlife Extreme

Как утверждает Apple, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max могут стать лучшими игровыми консолями в мире. Однако блогеры и пользователи жалуются на проблемы с производительностью. В ходе тестирования даже обнаружилось, что Android-флагманы превосходят новые iPhone в графических тестах.

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Тестирование iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Plus

Корейский блогер и автор одного из обзоров, испытал новый iPhone 15 Pro Max с чипом A17 Pro и iPhone 15 Plus, базирующийся на A16 Bionic в тесте 3DMark Wildlife Extreme. Этот тест имитирует высокую нагрузку на графическую подсистему. Для сравнения также были включены результаты Galaxy S23 Ultra от Samsung.

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На графике в обзоре видно, что смартфоны Apple теряют более 20% своей пиковой производительности при втором прохождении теста из-за троттлинга. Гаджет корейского производителя напротив не только изначально демонстрирует более высокий результат, но и сохраняет максимальную производительность в течение более длительного периода времени.

Даже после 20-го тестового запуска флагман Samsung продолжает превосходить конкурентов Apple. Стоит отметить, что Galaxy S23 Ultra заметно уступает другим Android-флагманам на базе Snapdragon 8 Gen 2. В своём обзоре корейский блогер также отметил серьёзные проблемы с нагревом iPhone 15 Pro Max как во время игр, так и во время зарядки.

Тестирование iPhone 15 Pro

Один из блогеров, решил проверить игровые возможности iPhone 15 Pro. Автор YouTube-канала TheRelaxingEnd протестировал iPhone 15 Pro четырьмя разными способами. Новинка AppLe похоже, хорошо работает в таких играх, как GTA: San Andreas, eFootball PES, PUBG Mobile и Call of Duty Mobile.