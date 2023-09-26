Apple создала методичку для продажи недолговечных чехлов для iPhone 15

Apple разослала своим сотрудникам розничных магазинов методичку с рекомендациями о том, как отвечать на вопросы клиентов про долговечность нового чехла FineWoven для iPhone 15. Об этом сообщает портал 9to5mac.

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Редакция портала заполучила одну копию такой памятки и изучила ее. В документе говорится, что посетители Apple Store могут спросить о внешнем виде чехла, о том, как он изнашивается с течением времени и как за ним ухаживать.

«Вы можете сообщить покупателям, что материал FineWoven изготовлен из роскошной микросаржи с мягкой, но прочной текстурой, напоминающей замшу», — приводят журналисты слова из заметки.

В методичке также говорится, что чехлы FineWoven «могут выглядеть по-другому» и со временем изнашиваться, поскольку их волокна сжимаются при использовании. Также в документе отмечается, что со временем некоторые царапины могут уменьшиться.