Новая версия Android-вредоноса Xenomorph маскируется под легитимный софт

В новой кампании киберпреступники распространяют свежую версию Android-вредоноса Xenomorph, которая теперь атакует кредитные организации в США, а также пытается добраться до криптовалютных кошельков владельцев мобильных устройств.

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Специалисты компании ThreatFabric следят за активностью Xenomorph с февраля 2022 года. На тот момент зловред заразил более 30 тыс. мобильных устройств на Android.

Новая кампания операторов Ксеноморфа стартовала в середине августа, а в качестве жертв злоумышленники выбрали владельцев криптокошельков и ряд финансовых организаций в США.

Для распространения Xenomorph используются фишинговые страницы, задача которых — заставить пользователя установить обновление браузера Chrome. Под видом апдейта жертвам подсовывают вредоносный APK.

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Для кражи данных троян по-прежнему использует функциональность наложения окон поверх легитимных приложений. По словам ThreatFabric, каждый образец Xenomorph содержит приблизительно сотню вариантов окон для наложения, чтобы подстраиваться под софт многих банков и криптовалютных кошельков.

Актуальная версия вредоноса отметилась и новыми возможностями, что говорит о постоянной работе над трояном. Например, маскировка под другие приложения: функция IDLEActivity выполняет работу WebView, отображая легитимный веб-контент.

Anti-Malware.ru

Ещё одна фича — ClickOnPoint, которая позволяет операторам Xenomorph имитировать клики в определённых местах дисплея. Это позволяет трояну обходить различные формы подтверждения и т. п.