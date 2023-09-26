Земля может стать непригодной для жизни млекопитающих

Теплокровные существа не смогут жить на Земле, потому что климат суперматерика, который образуется в результате слияния всех континентов, будет непригоден для них. Это следует из статьи, опубликованной в журнале Nature.

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«Формирование нового суперконтинента породит малопригодную для жизни среду. Типичные температуры будут составлять 40–50 градусов Цельсия, причем днем они будут еще более высокими, к чему также добавляется сверхвысокий уровень влажности», – заявил ведущий автор работы из Бристольского университета Александр Фарнсворт, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Отмечается что все млекопитающие вымрут, потому что у них не будет возможности охлаждаться.

Эксперты сделали такой вывод, выстроив компьютерную модель тектонической активности и климатических изменений, что позволило им просчитать перемены на несколько сотен миллионов лет вперед. В течение этого времени все континенты объединятся в один, которому ученые дели название «Пангея Ультима».

Учитывая то, что Солнце будет излучать на 2,5% больше энергии и концентрация углерода в атмосфере станет выше, обстановка на планете станет крайне неблагоприятной.