Новые iPhone 15 подешевели в России спустя несколько дней после начала продаж
В России заметно опустилась цена на новые iPhone 15 спустя всего несколько дней с начала продаж. На это обратил внимание портал Rozetked.
Так, крупные российские ретейлеры предлагают к покупке iPhone 15 по цене от 124 тыс. руб. При этом доставка устройств будет осуществляться с 10 октября и может занимать до 120 дней с момента оплаты.
Самые низкие цены на новинки в России, согласно источнику, оказались на »Яндекс Маркете». Сервис объявил о начале продаж iPhone 15 с хранилищем на 128 ГБ за 97 тыс. руб. и версии на 256 ГБ за 102 тыс. руб. Доставку гаджетов обещают совершить 3 октября.
Линейка смартфонов iPhone 15 была представлена 12 сентября, а уже 22 сентября гаджеты поступили в продажу во всем мире. Компания Apple прекратила поставки своей продукции в Россию с марта 2022 года, в связи с чем новинки реализуются в РФ по программе параллельного импорта. Некоторые отечественные ретейлеры запустили продажи iPhone 15 практически одновременно со всем миром — 22 и 23 сентября. Однако вскоре даты доставки сместились — теперь получить новый iPhone можно в промежутке от двух недель до четырех месяцев.