В России заметно опустилась цена на новые iPhone 15 спустя всего несколько дней с начала продаж. На это обратил внимание портал Rozetked.

Так, крупные российские ретейлеры предлагают к покупке iPhone 15 по цене от 124 тыс. руб. При этом доставка устройств будет осуществляться с 10 октября и может занимать до 120 дней с момента оплаты.

Самые низкие цены на новинки в России, согласно источнику, оказались на »Яндекс Маркете». Сервис объявил о начале продаж iPhone 15 с хранилищем на 128 ГБ за 97 тыс. руб. и версии на 256 ГБ за 102 тыс. руб. Доставку гаджетов обещают совершить 3 октября.