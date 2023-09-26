С начала 2023 года россияне стали чаще страховать смартфоны и бытовую технику. Об этом со ссылкой на представителей рынка сообщает «Коммерсантъ».

За девять месяцев спрос на оформление страховок при продаже электроники вырос на 10–22 процентов из-за падения покупательского спроса и повышения кредитной ставки. Также на него повлияли отсутствие авторизированных сервисных центров, проблемы с гарантией и опасения кражи устройств.

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По словам представителя сети «М.Видео-Эльдорадо», чаще всего покупатели страхуют смартфоны, телевизоры, встраиваемую технику, стиральные машины и холодильники. По данным МТС, прирост страхования смартфонов стоимостью от 110 до 140 тысяч рублей составил 414 процентов. Комплексный полис продлевает гарантию на устройство на год, а также покрывает замену дисплея и риски при пожаре, краже, воздействии электротока, механических повреждений в результате ДТП, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, отметили в компании. Его стоимость составляет от 10 до 18 процентов от цены устройства.

Представители рынка считают, что продажи дополнительных услуг растут из-за низкого спроса и повышения кредитной ставки, при которых банки становятся заинтересованы в оформлении страховок. Пользователи же активнее оформляют страховку на технику новых китайских и турецких брендов из-за недоверия к качеству таких устройств, заявил основатель Smart Solutions и бывший топ-менеджер Vestel Гусейн Иманов. По словам гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, россияне чаще страхуют гаджеты, так как опасаются их некачественного ремонта и возросших рисков воровства.