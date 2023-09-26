ChatGPT начал общаться голосом с пользователями

Компания OpenAI объявила о том, что её чат-бот ChatGPT теперь может разговаривать с пользователями.

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Пока что нововведение доступно лишь пользователям iOS- и Android-приложений сервиса. С его помощью они могут общаться с говорящим вслух ИИ, у которого есть пять различных голосов на выбор.

Более того, теперь ChatGPT может реагировать и на изображения, которые вы ему показываете.

Голоса платформы поразительно естественны. Они напоминают голоса Siri или Alexa, но звучат ещё более убедительно. Эти голоса были созданы на основе коротких образцов речи профессиональных актёров, которые затем были обработаны моделями OpenAI для создания голосов для преобразования текста в речь.