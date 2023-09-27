Apple отменила выпуск дешевых очков дополненной реальности

Корпорация Apple скорректировала свои планы относительно выпуска новой гарнитуры дополненной реальности. Об этом сообщает издание MacRumors.

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Журналисты сослались на отчет авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко, который заявил, что в компании решили отменить запуск дешевых очков дополненной реальности. В частности, ранее о выпуске доступного широкому пользователю устройства сообщал обозреватель Bloomberg Марк Гурман.

Мин-Чи Ко не стал раскрывать причину отмены разработки девайса, но подчеркнул, что в компании стремятся существенно сократить расходы на производство классической версии Vision Pro. По оценке специалиста, в Apple намерены поставить на рынок в 2024 году 600 тысяч единиц гарнитуры.

Также Мин-Чи Ко рассказал, что Apple рассматривает возможность выпуска второго поколения очков дополненной реальности. Согласно планам корпорации, релиз устройства должен состояться не позднее 2027 года.