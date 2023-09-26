Ученые восстановили навыки ходьбы у парализованных мышей
Новое исследование международной группы ученых может стать прорывом в медицине. Речь идет о повреждениях спинного мозга, которые приводят к нарушениям движения и даже параличу. С помощью современных технологий ученые смогли восстановить двигательные функции у парализованных мышей.
В чем суть работы? Как известно, при парализации разрушаются связи между нейронами. Причем главную роль в передаче информации по всей нервной системе играют основные компоненты нейронов - аксоны. Именно они страдают прежде всего при повреждениях спинного мозга.
Цель исследования группы ученых из Калифорнийского университета, Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе и Гарвардского университета - найти способ восстановить аксоны. И это удалось, когда был выявлен сам механизм, который позволяет провести такую операцию.
Оказалось, что ключевыми игроками в стимулировании роста аксонов являются так называемые интегрины. Фактически они работают как катализаторы восстановления аксонов.
С помощью генных технологий ученые выявили, какие конкретно группы нервных клеток участвуют в восстановлении движений у мышей, парализованных после частичного повреждения спинного мозга. Затем, применив интегрины, ученым удалось стимулировать регенерацию аксонов, которые направили точно по назначению в пораженные участки спинного мозга. И к животным вернулась способность перемещаться.
"Наше исследование дает важнейшую информацию о тонкостях регенерации аксонов, - отметил ведущий автор исследования, профессор Майкл Софрониев. - Причем важно не только регенерировать аксоны при повреждениях, но и направлять их в целевые области для достижения неврологического восстановления".
Эта работа открывает огромные перспективы для медицины, считают многие специалисты. Ведь сегодня повреждения спинного мозга часто являются необратимыми. Несмотря на то, что эксперименты проводились на мышах, ученые с оптимизмом смотрят на возможность применения метода на людях, что дает реальную надежду миллионам парализованных. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.