Ученые восстановили навыки ходьбы у парализованных мышей

Новое исследование международной группы ученых может стать прорывом в медицине. Речь идет о повреждениях спинного мозга, которые приводят к нарушениям движения и даже параличу. С помощью современных технологий ученые смогли восстановить двигательные функции у парализованных мышей.

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В чем суть работы? Как известно, при парализации разрушаются связи между нейронами. Причем главную роль в передаче информации по всей нервной системе играют основные компоненты нейронов - аксоны. Именно они страдают прежде всего при повреждениях спинного мозга.

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Цель исследования группы ученых из Калифорнийского университета, Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе и Гарвардского университета - найти способ восстановить аксоны. И это удалось, когда был выявлен сам механизм, который позволяет провести такую операцию.

Оказалось, что ключевыми игроками в стимулировании роста аксонов являются так называемые интегрины. Фактически они работают как катализаторы восстановления аксонов.

С помощью генных технологий ученые выявили, какие конкретно группы нервных клеток участвуют в восстановлении движений у мышей, парализованных после частичного повреждения спинного мозга. Затем, применив интегрины, ученым удалось стимулировать регенерацию аксонов, которые направили точно по назначению в пораженные участки спинного мозга. И к животным вернулась способность перемещаться.

"Наше исследование дает важнейшую информацию о тонкостях регенерации аксонов, - отметил ведущий автор исследования, профессор Майкл Софрониев. - Причем важно не только регенерировать аксоны при повреждениях, но и направлять их в целевые области для достижения неврологического восстановления".