Россиян предупредили об опасности для умных устройств

Для защиты умных устройств от хакеров нужно после покупки обязательно сменить заводские логин и пароль на более сложные. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил директор Центра Solar appScreener компании «РТК-Солар» Даниил Чернов, предупредивший россиян об опасности для владельцев таких гаджетов.

«Умные гаджеты управляются дистанционно через интернет, поэтому злоумышленники могут к ним подключиться для взлома. Если вы купили умное устройство с удаленным управлением, на котором имеются логин и пароль доступа, в первую очередь необходимо заменить их с обычных на сложные, чтобы минимизировать риски взлома. Также необходимо проверить, стоит ли галочка напротив опции автообновления», — порекомендовал специалист.

Он добавил, что еще при выборе устройства лучше ориентироваться на производителей, которые давно присутствуют на рынке и имеют хорошие отзывы. Такие компании тщательнее заботятся о безопасности своих продуктов. В то же время угроза со стороны кибервзломщиков возрастает: количество атак на устройства интернета вещей, по данным Чернова, выросло на 50 процентов с начала 2023 года.