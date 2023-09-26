В Петербурге стартует конференция по освоению ресурсов Арктики и шельфа

"Проведение подобного рода мероприятий, как RAO/CIS Offshore, где происходит демонстрация высокотехнологичного оборудования для геологического изучения и разработки нефтегазовых месторождений, способствует решению приоритетных задач для развития российской экономики. Уверен, что RAO/CIS Offshore 2023 традиционно станет крупной экспертной площадкой для обсуждения актуальных вопросов энергетики на континентальном шельфе, и результаты, полученные в ходе проведения Форума, будут полезны отечественным предприятиям в дальнейшей работе", - говорится в приветствии заместителя председателя правительства РФ Александра Новака на сайте мероприятия.