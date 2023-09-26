Названы особенности смартфона среднего класса Oppo Reno 10 5G

На YouTube-канале Quke.ru подробно рассказали о новом Oppo Reno 10 5G и о его особенностях.

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У Oppo Reno 10 5G комплектация очень достойная. В коробке со смартфоном вы получаете зарядку на 67 Вт, кабель USB-C, чехол. Также на экран сразу наклеена защитная плёнка. К сожалению, у смартфона нет влагозащиты и поддержки беспроводной зарядки.

Экран у новинки хороший. Однако у него сильное мерцание, поэтому людям с чувствительными глазами он не подойдёт. Матрица дисплея - Super AMOLED, диагональ - 6,7 дюйма, частота обновления - 120 Гц.

Работает смартфон на MediaTek Dimensity 7050 (8 ГБ ОЗУ). За счёт этого гаджет сам по себе очень шустрый. В AnTuTu он набирает 500 тысяч баллов.

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

С автономностью всё тоже неплохо. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мА*ч. При активном пользовании смартфоном к концу дня останется чуть меньше 20%. От комплектной зарядки он полностью заряжается примерно за 45 минут.

Селфи-камера у Oppo Reno 10 5G имеет разрешение 32 МП, и она действительно хороша. Правда, видео записывать на неё можно лишь в 1080p. Основной модуль отличается разрешением 64 МП без оптической стабилизации. Есть также ширик на 8 МП и портретный модуль на 32 МП с двукратным оптическим увеличением. Портреты действительно получаются на смартфон неплохие, но широкоугольная камера здесь слабая.

На основную камеру можно записывать видео максимум в 4К, но без стабилизации. При этом в Full HD стабилизация есть.

Вывод