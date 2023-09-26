Ученые доказали, что медуза способна учиться

Медуза считается примитивным существом. У нее нет ничего, что хотя бы отдаленно напоминало мозг. Есть только различные скопления нервных клеток, которые связаны с органами равновесия и глазами. И тем не менее даже с такой простейшей нервной системой медуза может учиться.

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Это продемонстрировали датские и немецкие ученые, работая с небольшой медузой Tripedalia cystophora. Ее размер около одного сантиметра в диаметре, обитает в водах Карибского моря.

Ориентироваться в воде медузе помогают глаза, расположенные на особых выступах ее тела. Хотя они не видят окружающие предметы во всех деталях, но воспринимают контрасты цвета. В чистой воде размытыми будут восприниматься отдаленные объекты, а в мутной даже расположенные очень близко трудно различать.

Исследователей интересовало, способны ли медузы понять, что нечеткий предмет в чистой воде может вдруг оказаться очень близко. В эксперименте 12 медуз сажали в аквариум с полосатыми чёрно-белыми стенками. Их окраску меняли, делая контраст более и менее резким. Итог поразил ученых. Когда полосы становились менее резкими, медузы, как ожидалось, слишком близко подплывали к стенкам аквариума и даже бились об них. Но буквально через несколько минут они сообразили, в чем дело, и перестали подплывать близко к стенкам.