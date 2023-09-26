Xiaomi 14 Pro получит сразу три 50-мегапиксельные камеры

Xiaomi 14 Pro, один из самых ожидаемых смартфонов этого года, обещает поразить своими характеристиками.

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Согласно последним слухам, Xiaomi 14 Pro будет оснащён 50-мегапиксельным основным датчиком камеры с переменной диафрагмой от f/1.4 до f/4.0. Такая переменная диафрагма ранее была доступна только на флагмане Xiaomi 13 Ultra.

Однако теперь компания решила внедрить эту функцию даже в Pro-версию 14 серии, что позволит смартфону ещё лучше снимать в условиях низкой освещенности.

Дополнять данный сенсор будут ещё два 50-мегапиксельных модуля задней камеры.

Также стоит отметить, что новинка получит 2K-дисплей с ультратонкими рамками и новый базовый материал, который поможет защитить ваши глаза.