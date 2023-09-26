Астрономы обнаружили почти «бесплотную» экзопланету

Ученые выяснили, что TOI-1420 b находится в 658 световых годах от Земли. Небесное тело имеет радиус почти в 12 раз больше земного и сравнимо по размерам с Юпитером, а его масса составляет 25,1 массы Земли. Такое соотношение говорит о сверхнизкой плотности инопланетного мира. Она составляет всего 0,082 г/см3, что в 65 раз меньше плотности нашей планеты (5,51 г/см3).