Астрономы открыли уникальную планету из чистого железа

Международная команда астрономов при изучении архива наблюдений космического аппарата TESS за 2021 год обнаружила и описала уникальную планету, которая, вероятно, представляет собой твердый металлический шар.

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Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Новая экзопланета получила название Gliese 367 b. Она относится к категории планет со сверхкоротким периодом обращения, так как обращается вокруг своей звезды всего за 7,7 часа. В настоящий момент каталог планет данной категории насчитывает около 5000 объектов. В этом отношении Gliese 367 b не уникальна.

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Однако она оказалась уникальной по другой важной характеристике: как пишут авторы работы, это сверхплотная планета, которая почти в два раза плотнее Земли. Это означает, что Gliese 367 b, должно быть, представляет собой твердый шар из почти чистого железа. Космический аппарат TESS обнаружил необычное небесное тело в 2021 году, когда зафиксировал чрезвычайно слабый транзитный сигнал от красного карлика, звезды под названием Gliese 367.

В 2021 году исследователи предварительно установили, что радиус тогда еще кандидата в экзопланеты может составлять 72 процента земного радиуса, а его масса может достигать 55 процентов массы Земли. Одновременно было высказано предположение о том, что если планета действительно существует, то она может представлять собой железное ядро некогда гораздо большей планеты.

В новом исследовании факт существования необычного объекта подтверждается, а также приводятся уточненные расчеты его параметров. Они базируются на основании результатов, полученных в ходе 371 наблюдения за Gliese 367 b. Анализ показал, что планета оказалась даже еще более плотной, чем предполагало исследование 2021 года. Уточненные расчеты показали, что ее реальная масса составляет 63 процента массы Земли, а радиус - 70 процентов земного. Учитывая новые параметры, астрономы подсчитали, что Gliese 367 b в два раза плотнее Земли.

По словам ведущего автора исследования Элизы Гоффо, планета могла образоваться так же, как и Земля, то есть она обладала плотным ядром, состоящим в основном из железа, окруженным богатой силикатами мантией. Но впоследствии, должно быть, произошло что-то экстраординарное, какое-то катастрофическое событие, которое разрушило мантию, обнажив более плотное железное ядро.