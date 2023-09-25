Samsung «случайно» опубликовала фото новеньких смартфонов Galaxy S23 FE, наушников Buds FE и планшета Tab S9 FE

В ближайшие недели Samsung представит целый ряд новинок: Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9 FE и Galaxy Buds FE.

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Но незадолго до официального мероприятия, аргентинская версия сайта Samsung «случайно» опубликовала промо-изображение, на котором были изображены все грядущие девайсы. И хоть изображение было быстро удалено, «Интернет всё помнит».

Galaxy S23 FE, который придёт на смену Galaxy S21 FE (так как модель Galaxy S22 FE не была выпущена), уже не раз становился объектом утечек.

Не так давно Samsung даже опубликовала тизер телефона, показав его заднюю панель с трёмя вертикально расположенными камерами в зелёном цвете. По слухам, новинка будет доступна в четырех цветовых решениях: чёрном графитовом, жемчужно-белом, фиолетовом лавандовом и оливковом.

Что касается технических характеристик, ожидается, что Galaxy S23 FE будет представлен в двух вариантах: на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и на фирменного чипа Exynos 2200.

Смартфон получит 6,4-дюймовый Dynamic AMOLED дисплей с частотой обновления 120 Гц, а также тройную основную камеру с 50-мегапиксельным датчиком.